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Серед ночі у Львові палав автомобіль

Дарина Смеречанська

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У Львові на вулиці Науковій вночі горів Opel. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 13 січня о 02:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Наукова, 58 в автомобілі «Opel Omega».

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ 4 ДПРЧ м. Львів. Пожежу локалізували о 02:51 та ліквідували о 02:56. Вогнем знищено моторний відсік та передню панель, пошкоджено салон автомобіля.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється.

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