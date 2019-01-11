У мерії не знають, чи ефективні під час сильних морозів реагенти, якими посипають дороги у центрі Львова

Упродовж грудня-січня на посипання доріг у Галицькому районі вже використали по 33 тонни хлориду магнію і хлориду кальцію. Втім перевірити ефективність реагентів при сильному морозі комунальникам так і не вдалося. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Станом на 11 січня на території Галицького району використано 33 тонни хлориду кальцію і ще 33 тонни хлориду магнію. Посипаємо лише пішохідні, а не проїзні, частини вулиць в центрі міста. Зокрема, це пл. Ринок і бічні від неї вулиці, просп. Свободи, пл. Міцкевича, пл. Галицька. Також за цей час на території району використано 1447 кубометрів піскосуміші та 179 тонн солі», – розповіли у Галицькій районній адміністрації.

Реагент хлорид кальцію – це гранули білого, жовтого, сірого кольору неправильної форми. Застосовується на пресованому снігу, невеликому льоді. Реагування відбувається протягом 5−10 хв після рознесення на площину. Також в залежності від опадів реагує на сніг, який продовжує падати.

Реагент хлорид магнію – це твердий реагент у вигляді пластівців від білого до світло-сірого кольору, добре розчинний у воді. Застосовується одразу після випадання снігу. Реагування відбувається протягом 5−10 хв після рознесення на площину. У випадку продовження снігопаду використовувати вказаний реагент недоцільно, зважаючи на його швидке розчинення.

Як зазначають у мерії, станом на сьогодні комунальникам поки не вдалося перевірити ефективність використання цих реагентів при високому морозі.

«Реагент застосовуємо лише у Галицькому районі як експеримент. Наразі аналізуємо, як він себе поводить при посипанні вулиць у центральній частині міста. В інших районах Львова застосовуємо піскосуміш. Після завершення зимового періоду ретельно проаналізуємо ефективність його використання з врахуванням ціни і якості роботи, та приймемо рішення доцільність застосування цього реагенту в майбутньому», − розповів заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак.

Нагадаємо, вартість хлориду кальцію становить 18 900 грн за 1 тонну, вартість хлориду магнію – 12 900 грн за 1 тонну, а вартість піскосуміші складає приблизно 850 грн за тонну.

Нагадаємо, саме львів’яни вимагали від міської ради відмовитися від посипання доріг і тротуарів у зимовий період піскосумішшю. Для цього вони створили петицію до міськради, у якій пропонували перейти на реагенти. Мерія таку ідею підтримала, однак наголосила, що для того, щоб використовувати реагенти у всьому місту, потрібно 405 млн грн. Відтак посадовці в межах експерименту запропонували посипати реагентами дороги і вулиці лише у Галицькому районі.

Задля впровадження експерименту з реагентами мерія виділила 4 млн грн на їхню закупівлю.