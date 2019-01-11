Шахтарям Львівщини досі боргують зарплату за листопад

На рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти від реалізації готової вугільної продукції. Відтак шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.

Фінансовий ресурс у сумі 10 млн грн скерували на виплату заробітної плати шахтарям.

Відтак, загалом працівникам ДП «Львіввугілля» виплатили 58% заробітної плати за листопад 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, 2 листопада кілька сотень шахтарів пройшли ходою центральними вулицями міста до Львівської ОДА, яку пікетували з вимогами погашення поточної заробітної плати та вчасної її виплати у подальшому. Згодом Кабмін виділив півмільярда гривень на виплати зарплат шахтарям.

Також 16 листопада шахтарі Львівщини перекрили дві ділянки траси Львів − Рава-Руська через невиплату їм заробітної плати.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .

Також повідомлялося, що у грудні гірники шахти «Лісова», що на Львівщині, проводили акцію протесту під землею через заборгованість із зарплати.