ОСТАННІ НОВИНИ

Шахтарям Львівщини досі боргують зарплату за листопад

Дарина Смеречанська

|

На рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти від реалізації готової вугільної продукції. Відтак шахтарям Львівщини виплатили майже 60 % зарплати за листопад. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.

 

Фінансовий ресурс у сумі 10 млн грн скерували на виплату заробітної плати шахтарям.

Відтак, загалом працівникам ДП «Львіввугілля» виплатили 58% заробітної плати за листопад 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, 2 листопада кілька сотень шахтарів пройшли ходою центральними вулицями міста до Львівської ОДА, яку пікетували з вимогами погашення поточної заробітної плати та вчасної її виплати у подальшому. Згодом Кабмін виділив півмільярда гривень на виплати зарплат шахтарям.

Також 16 листопада шахтарі Львівщини перекрили дві ділянки траси Львів − Рава-Руська через невиплату їм заробітної плати.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат .

Також повідомлялося, що у грудні гірники шахти «Лісова», що на Львівщині, проводили акцію протесту під землею через заборгованість із зарплати.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...