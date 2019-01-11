Доба на Донбасі минула без постраждалих серед українських військових

Російські окупаційні війська 10 січня три рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

У відповідь на провокації противника підрозділи Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки 10 січня одного окупанта було знищено та двох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Водночас, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують надійно контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.