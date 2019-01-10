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У Центрі Довженка прочитають лекцію про здорове харчування

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У Культурно-освітньому центрі ім. О. Довженка говоритимуть про здорове харчування. На лекції Дарії Озерної «Харчова іпохондрія: міфи і фобії щодо їжі», яка відбудеться 30 січня о 19.00 год. у Центрі Довженка, що на Сихові, присутні зможуть почути, яка їжа є корисною для мозку, чи є сенс «пити» вітаміни та багато іншого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Тема здорового харчування є дуже актуальною зараз. Для нас важливо, що саме у Центрі Довженка відбудеться зустріч-лекція з Дарією Озерною, котра не тільки ламає стереотипи по харчуванню, але й мотивує до здорового способу життя», — наголосила директора Центру Довженка Марта Іванишин.

Біолог, блогер та популяризаторка науки і здорового способу життя Дарія Озерна (м. Київ) розповість:

-Яка їжа корисна для роботи мозку, а яка шкідлива?

-Чи правда, що глютен хліба злипається в кишківнику?

-Скільки пити кави і чи можна дорослим молоко?

-Чи правда, що в м’ясі антибіотики, але і бути веганом неможливо?

-Чи шкідливий холестерин?

-Які треба пити вітаміни і чи треба взагалі?

-Що таке детокс і чи варто його робити?

-Правда, що слід пити півтора літри води на добу?

Захід відбудеться в рамках популяризації науки та міського проекту Lviv Open Lab — простору інноваційної освіти для школярів та молоді, який передбачає лабораторії, майстерні та ін. Квити на лекцію можна придбати у KASA.IN.UA.

Нагадаємо, Lviv Open Lab (пр. Чевоної Калини, 58, Сихів) — простір інноваційної освіти, де має місце лекторій, бібліотека, фізико-хімічна, біотехнологічна та ІоТ лабораторії, медіа-студія, майстерня по роботі з деревом. Такі простори називають мейкерспейс. Тут діти зможуть майструвати, створювати свої винаходи, проводити експерименти, слухати надихаючі лекції та у комфорті читати цікаві книги.

 

 

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