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Львів’янина, що на трамвайній зупинці підрізав дівчину, взяли під варту

Олександр Косик

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40-річного львів’янина, якого підозрюють у вчиненні розбою, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Подія трапилась цьогоріч 2 січня неподалік перехресть вулиць Київської та Котляревського у м. Львові на трамвайній зупинці. Підозрюваний здійснив розбійний напад на 26-річну жінку, під час якого наніс їй удар ножем по обличчі, а також заволодів її сумкою.

Зловмиснику не вдалось втекти з місця вчинення злочину, оскільки його зупинили перехожі.

У подальшому працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст.208 КПК України.

Крім цього, слідчим суддею Франківського районного суду м. Львова правопорушнику обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

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