У Львові небайдужий затримав зловмисника, який підрізав і пограбував жінку

У Львові небайдужий громадянин затримав зловмисника, котрий під час пограбування жінки завдав їй ножових поранень. Поліцейські висловлюють подяку чоловіку, котрий проявив справжню мужність та затримав рецидивіста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

За даними від правоохоронців, сьогодні, 2 січня, близько 20.15 на перехресті вулиць Генерала Чупринки–Київської на 26-річну жінку, котра поверталась з роботи, напав грабіжник. Він завдав потерпілий ножових поранень, відібрав у неї сумку та намагався втекти.

Жертва почала кликати на допомогу і на її крики відреагували небайдужі перехожі. Вони повідомили про подію у поліцію, а 31-річний львів’янин, розпочав переслідування, наздогнав та затримав зловмисника, після чого передав його правоохоронцям, які оперативно прибули на місце події.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 40-річний львів’янин, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж.

Потерпіла доставлена у лікарню, зараз медики встановлюють їй діагноз.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, за фактом розбою відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до семи років позбавлення волі.