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Головний поліцейський Львівщини нагородив львів’янина, який власноруч затримав розбійника

Олександр Косик

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Очільник управління національної поліції Львівської області Валерій Середа вручив подяку та іменний годинник 31-річному львів’янину, що сам затримав зловмисника, який пограбував та підрізав дівчину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Нагадаємо, розбій стався 2 січня. Зловмисник підрізав дівчину та вкрав у неї сумку. Жінка почала кричати про допомогу і перехожий наздогнав грабіжника і утримував його до приїзду поліції.

«Я їхав в автомобілі і побачив, що молоді люди шарпались між собою. Я спочатку не зрозумів, що відбувається, а коли почув крики про допомогу, то вибіг з машини і побачив, що чоловік видирає сумку в дівчини. Я не знав чи він з ножем чи без, часу на роздуми не було. Я на емоціях кинувся за ним, затримав зловмисника і повернув дівчині її сумку», – розповів небайдужий чоловік.

«Мені дуже приємно сьогодні відзначити громадянина і подякувати йому за допомогу жінці, яка потрапила у біду. Це реальний і правдивий вчинок свідомої людини, справжнього громадянина своєї держави. Він повівся, як мужній чоловік і мені б дуже хотілося бачити його в лавах Національної поліції. Сподіваюся, що він обдумає мою пропозицію і прийме позитивне рішення», – сказав Валерій Середа.

Затриманому, раніше судимому 40-річному львів’янину, поліцейські повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті – від трьох до семи років позбавлення волі. Судом зловмиснику було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування.

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