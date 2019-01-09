Доходи місцевих бюджетів зросли на 22%

Протягом минулого року доходи місцевих бюджетів перевищили прогнозовані показники і склали 234 млрд грн, що на 22% (42 млрд грн) більше, ніж у 2017 році. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає Львівський портал.

До місцевих бюджетів упродовж 2018 року надійшло 138,2 млрд грн від сплати податку на доходи фізичних осіб, що на 28 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Найвищі темпи приросту за цим показником продемонстрували Київська (28%), Вінницька (27,5%), Донецька (27,2%) та Волинська (27,2%) області.

«Від плати за землю надійшло 27,3 млрд грн (на 1 млрд грн більше від минулого року). Найвищі темпи приросту – Луганська (16,1%) і Кіровоградська (15,5%) області», – написав Геннадій Зубко.

Також він зазначив, що фактичні надходження єдиного податку за 2018 рік склали 29,5 млрд грн, а надходження акцизного податку з палива – 7,9 млрд грн.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2018 року до об’єднаних територіальних громад Львівщини надійшло більше 611,1 млн грн доходів. Детальніше про те, яка з ОТГ в області є біднішою, а яка багатшою, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, один із кращих фінансових стрибків у 2018 році продемонструвала Кам’янка-Бузька ОТГ.