ОСТАННІ НОВИНИ

Доходи місцевих бюджетів зросли на 22%

Олена Карп'юк

|

Протягом минулого року доходи місцевих бюджетів перевищили прогнозовані показники і склали 234 млрд грн, що на 22% (42 млрд грн) більше, ніж у 2017 році. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає Львівський портал.

 

До місцевих бюджетів упродовж 2018 року надійшло 138,2 млрд грн від сплати податку на доходи фізичних осіб, що на 28 млрд грн більше, ніж у попередньому році. Найвищі темпи приросту за цим показником продемонстрували Київська (28%), Вінницька (27,5%), Донецька (27,2%) та Волинська (27,2%) області.

«Від плати за землю надійшло 27,3 млрд грн (на 1 млрд грн більше від минулого року). Найвищі темпи приросту – Луганська (16,1%) і Кіровоградська (15,5%) області», – написав Геннадій Зубко.

Також він зазначив, що фактичні надходження єдиного податку за 2018 рік склали 29,5 млрд грн, а надходження акцизного податку з палива – 7,9 млрд грн.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2018 року до об’єднаних територіальних громад Львівщини надійшло більше 611,1 млн грн доходів. Детальніше про те, яка з ОТГ в області є біднішою, а яка багатшою, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, один із кращих фінансових стрибків у 2018 році продемонструвала Кам’янка-Бузька ОТГ.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...