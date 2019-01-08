На свята до Львова найбільше туристів приїжджає з Польщі, Білорусі, Туреччини та Литви

На новорічно-різдвяні свята у Львові очікують 350 тисяч гостей. Серед іноземців лідирують гості з Польщі, Білорусі, Туреччини та Литви. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«В новорічно-різдвяний час маємо три святкові періоди: Різдво 23−25 грудня, Новий Рік 30 грудня — 1 січня, Різдво 5−7 січня. Очікуємо, що в цей час до Львова завітає 350 тис. туристів. На основі аналізу відвідуваності Центрів туристичної інформації, можемо сказати, що 40% відвідувачів, які вже відвідали місто у цей період, – українці, серед них найбільше гостей з Києва, Харкова, Одеси. Серед іноземців лідирують гості з Польщі, Білорусі, Туреччини та Литви. Найбільше туристів цікавлять святкові події в місті, також розпитують про Ратушу, Львівську оперу, Львівську копальню кави та Львівську майстерню шоколаду. Серед відвідувачів ЦТІ також багато львів’ян, які цікавились програмою святкування в місті», — розповідають в управлінні туризму ЛМР.

Нагадаємо, місто Львів — єдине місто України, яке потрапило в щорічний рейтинг Euromonitor International — 100 туристичних дестинацій світу 2018 року. Слідом за Львовом — Франкфурт, Порто, Стокгольм та ще багато великих міст.