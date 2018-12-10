Львів потрапив у ТОП-100 найбільш відвідуваних міст світу

Місто Львів стало єдиним містом України, яке потрапило в ТОП-100 туристичних дестинацій світу 2018 року. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на щорічний рейтинг Euromonitor International.

Зазначається, що слідом за Львовом йдуть Франкфурт, Порто, Стокгольм та ще багато великих міст.

Львів посів 80-ту позицію в рейтингу найпопулярніших міст світу за оцінкою чисельності притоку міжнародних туристів. У першій п’ятірці рейтингу — Гонконг, Бангкок, Лондон, Сінгапур і Макао.

За класифікацією Euromonitor International, міжнародні туристи — це люди, які перебувають в іншій країні принаймні впродовж 24 годин, але не більш як 12 місяців. Ціллю подорожі може бути як бізнес, так і відпочинок, відвідини друзів чи родичів тощо.

Додамо, за даними рейтингу, очікується, що до кінця поточного року Львів відвідає більш як 2 мільйони 700 тисяч туристів. За останні роки місто показує стійке зростання кількості туристів: у 2017 приріст становив 0,2%, а вже у 2018 — 4%. Крім того, за період 2012−2017 років Львову вдалося піднятись на 51 позицію даного рейтингу.

Довідка

Міжнародна компанія Euromonitor International — це світовий лідер в галузі глобальної стратегічної інформації та аналітичних досліджень за окремими галузями, країнами і споживачами. Ця незалежна компанія світового рівня, що базується в Лондоні, спеціалізуються у сфері міжнародних стратегічних досліджень споживчих ринків.