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Львівський аеропорт повідомив про затримку деяких рейсів

Олена Карп'юк

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Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д.Галицького повідомив про затримку деяких рейсів авіакомпанії «Wizz Air». Про це йдеться на офіційній сторінці летовища у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Рейс WZZ6770 затримується із вильотом з Берліна до 15:15 год. (за планом – 11:05 год.). Рейс WZZ1694 затримується з вильотом зі Львова до Гданська до 16:40 год. (за планом – 13:10 год)», – йдеться у повідомленні.

Причиною затримки стало пізнє прибуття літака із попереднього рейсу. Всім пасажирам мають надати харчування.

Нагадаємо, учора, 6 січня, в аеропорту «Львів» літак викотився із злітної смуги. Тому певний час роботу аеропорту було призупинено.

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