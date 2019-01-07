Львівський аеропорт повідомив про затримку деяких рейсів

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д.Галицького повідомив про затримку деяких рейсів авіакомпанії «Wizz Air». Про це йдеться на офіційній сторінці летовища у Facebook, передає Львівський портал.

«Рейс WZZ6770 затримується із вильотом з Берліна до 15:15 год. (за планом – 11:05 год.). Рейс WZZ1694 затримується з вильотом зі Львова до Гданська до 16:40 год. (за планом – 13:10 год)», – йдеться у повідомленні.

Причиною затримки стало пізнє прибуття літака із попереднього рейсу. Всім пасажирам мають надати харчування.

Нагадаємо, учора, 6 січня, в аеропорту «Львів» літак викотився із злітної смуги. Тому певний час роботу аеропорту було призупинено.