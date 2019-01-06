У аеропорту «Львів» літак скотився із злітної смуги. Наразі всі рейси призупинено

Літак Turkish Airlines, що мав летіти зі Львова до Стамбулу, при розгоні викотився за межі злітної смуги. На щастя, жодна людина, що перебувала в літаку, не постраждала. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту «Львів».

«Сьогодні, 6 січня, о 10:23 повітряне судно Boeing 737-800 з бортовими номером TC-JVI авіакомпанії Turkish Airlines, яке здійснювало рейс за маршрутом Львів-Стамбул, при здійсненні розвороту на ЗПС в районі 8 РД частково викотилось за межі злітно-посадкової смуги із наступною зупинкою літака. Коефіцієнт щеплення на момент здійснення вирулювання на ЗПС становив 0,26, вітер 330 градусів (по смузі) 7 м/с, що є достанім для здійснення вильоту.

Було оголошено аварійну тривогу та підрозділи АРК прибули на місце події. Жодний з 59 пасажирів та 6 членів екіпажу, які перебували на борту літака, в результаті інциденту не постраждав. Повітряне судно не зазнало значних пошкоджень. Було здійсненно заходи щодо висадки пасажирів з літака та доставки пасажирів в термінал «А», – йдеться у повідомленні.

На даний час здійснюються заходи щодо евакуації повітряного судна з ЗПС. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом.