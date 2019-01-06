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У аеропорту «Львів» літак скотився із злітної смуги. Наразі всі рейси призупинено

Соломія Григор'єва

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Літак Turkish Airlines, що мав летіти зі Львова до Стамбулу, при розгоні викотився за межі злітної смуги. На щастя, жодна людина, що перебувала в літаку, не постраждала. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту «Львів».

 

«Сьогодні, 6 січня, о 10:23 повітряне судно Boeing 737-800 з бортовими номером TC-JVI авіакомпанії Turkish Airlines, яке здійснювало рейс за маршрутом Львів-Стамбул, при здійсненні розвороту на ЗПС в районі 8 РД частково викотилось за межі злітно-посадкової смуги із наступною зупинкою літака. Коефіцієнт щеплення на момент здійснення вирулювання на ЗПС становив 0,26, вітер 330 градусів (по смузі) 7 м/с, що є достанім для здійснення вильоту.

Було оголошено аварійну тривогу та підрозділи АРК прибули на місце події. Жодний з 59 пасажирів та 6 членів екіпажу, які перебували на борту літака, в результаті інциденту не постраждав. Повітряне судно не зазнало значних пошкоджень. Було здійсненно заходи щодо висадки пасажирів з літака та доставки пасажирів в термінал «А», – йдеться у повідомленні.

На даний час здійснюються заходи щодо евакуації повітряного судна з ЗПС. Аеропорт докладає максимальних зусиль для відновлення роботи найближчим часом.

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