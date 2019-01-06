Львівський аеропорт відновлює роботу

Літак, що викотився із злітної смуги, відбуксирували, відтак міжнародний аеропорт «Львів» відновлює свою роботу. Про ц е Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

«Повітряне судно авіакомпанії Turkish Airlines відбуксирували на перон. Проводиться розслідування та з’ясовуються причини інциденту, про результати якого буде повідомлено додатково.

Відповідні підрозділи аеропорту виконують оперативні роботи з очистки ЗПС.

Розпочато реєстрацію пасажирів. Рейси будуть виконуватись по мірі готовності повітряних суден до відправлення», – йдеться у повідомленні.

Фото: zaxid.net