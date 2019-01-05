Українцям спростили процедуру продажу розмитнених авто

В Україні спростили процедуру продажу транспортних засобів, розмитнених за зниженою ставкою акцизного податку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, передає Львівський портал.

“Отримали офіційне роз’яснення від Державної фіскальної служби. Відтепер не потрібно чекати 365 днів, щоб продати авто, яке ви розмитнили за зниженими ставками акцизного податку”, – написав він.

“Відсьогодні відмітка про заборону відчуження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто. Без жодних доплат акцизного податку”, – заявив Криклій.

“Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки”, – підсумував він.