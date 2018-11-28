Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон кожних 5-10 днів і спокійно користуватись нерозмитненим автомобілем – неможливо. Це спровокувало бурхливу реакцію «євробляхарів», які кілька днів поспіль заблоковували пункти пропуску, проводили страйки, провокували бійки та палили шини.

На щастя, вчора, 27 листопада, кордони розблокували, проте це не означає, що власники «євроблях» змирились із нововведеннями, розібрались у складнощах нових правил і продовжили спокійно жити. Саме тому для заспокоєння ситуації та роз’яснення нових умов розмитнення активісти ГС «Доступне авто» разом з представниками Львівської митниці ДФС провели прес-конференцію.

Перше, що потрібно розуміти, це те, що такого явища як пересічка (перетинання кордону кожні 5-10 днів) більше не існує. Щоб це робити, потрібно вносити заставу, яка дорівнює повній вартості розмитнення, що позбавляє будь-якого сенсу це робити. Вигідніше розмитнити автомобіль, сплатити ці гроші, ніж заморозити їх на рахунку митниці, і все одно кожні 5-10 днів виїжджати. Адже повернення застави відбувається постфактум: ти приїжджаєш на кордон, платиш заставу, виїжджаєш, потім, щоб заїхати, треба заплатити ще одну заставу, і тільки після цього можна вимагати повернення першої застави. В існуючій редакції Митного кодексу ввезення автомобіля без розмитнення фактично неможливе. Тільки з внесенням застави.

Також змінився процес ввезення авто іноземцями-нерезидентами, тобто тими, що постійно проживають за межами країни. Їх пускають до України, вони можуть спокійно заїхати на один рік, але передача керма іншій особі тягне за собою дуже великі санкції.

В українців, які живуть за кордоном, працюють чи навчаються там (тобто довший час перебувають за кордоном), є можливість ввезти нерозмитнений автомобіль, якщо у них є консульський облік. Це документ, який робиться в українському консульстві на території тої чи іншої держави. Тобто, якщо такі українці звернуться у консульство та мають необхідні документи, вони можуть зробити собі такий облік. Є два види консульського обліку: постійний і тимчасовий. Якщо він тимчасовий, то нерозмитнене авто може перебувати в Українці 60 днів протягом одного календарного року. Постійний консульський облік дозволяє ввезти автомобіль на рівні з нерезидентом.

Варто зазначити, що всі санкції, які передбачають нові закони, ще не набули чинності. Вони наберуть чинності за 180 днів з 25 листопада, коли вони власне й були опубліковані в урядовій газеті. Таким чином людям дали цих півроку, щоб якимось чином легалізувати своє авто. Проте чомусь мало хто поспішає розмитнювати свій автомобіль…

«З початку дії нових законів в шести пунктах пропуску Львівщини наразі нема жодного звернення щодо оформлення застави на транспортні засоби в режимі транзиту. Крім того, за перші півтори доби було повернено більше 200 транспортних засобів на територію Польщі тими громадянами України, які в’їжджали на авто іноземної реєстрації», — сказав начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук.

Якщо людина хоче залишити за собою право користування тим транспортним засобом, який зараз є на «євробляхах», то у неї є 2 варіанти: виїхати на ній за кордон і використовувати там або оформити розмитнення зі сплатою необхідних податків.

Додамо, що в законі є заохочувальна норма для людей, які хочуть розмитнити своє авто. Впродовж 90 днів вони можуть використати пільгу по сплаті акцизу у розмірі 50%.

«Законом України передбачено, що Кабмін в двомісячний термін має розробити додатковий порядок дій, який буде врегульовувати питання митного оформлення транспортних засобів. Поки цього порядку нема, ми використовуємо попередні чинні нормативні акти», — зауважив Левко Прокіпчук.

Останні дні роботи митниці були спрямовані на те, щоб якимось чином розблокувати пункти пропуску, забезпечити оперативний пропуск автомобілів і вантажівок, які застряли на кордоні через страйки. Левко Прокіпчук зауважив, що «до нас зверталось дуже багато підприємств, що в них почались проблеми із сировиною. Добре, що це закінчилось так, як закінчилось».

За словами активістів, цих страйків і блокування кордонів можна було б уникнути, якби людям дали час на оцінку ситуації, вирішення проблеми без штрафних санкцій.

«На мою думку, все, що відбувалося на кордонах, пов’язано з тим, що буферний період на розмитнення дали, а буферний період на введення цих всіх санкцій та обмежень не дали. Правильно було б, якби після прийняття цих законів людям дали 180 днів на розмитнення, і вже після 180 днів вводити всі ці жорсткі обмеження. Це би дало змогу громадянам призвичаїтись до того, що їх очікує. Конфлікти виникле через те, що людей поставили перед фактом у вихідні дні, і тепер вони змушені будуть сплатити штраф у сумі 8 тисяч гривень тільки через те, що в них не було достатньо коштів чи можливості вивезти ці автомобілі», – зазначив співзасновник ГС «Доступне авто» Михайло Катрук.

Очевидно, що більшість «євробляхарів» вимагає скасування нових правил, адже не хоче чи не може дозволити собі розмитнити авто. Як би там не було, є частина людей, яка готова перереєструвати свій транспортний засіб, але тут проблема полягає в тому, що зараз є дуже мало достовірної інформації про те, як відбувається сама процедура розмитнення. Відповідь на це запитання знає начальник відділу оформлення транспортних засобів Львівської митниці ДФС Андрій Бойцун.

«Після вступу в дію цих законів, основним, що змінилось, є можливість оформлення транспортних засобів «старшого віку», і які не відповідають вимогам екологічної норми Євро-5. Тобто зараз ми можемо оформити транспортний засіб і 2005, і 1998 року випуску. Єдине обмеження: щоб екологічна норма не була нижче Євро-2. Ці зміни стосуються виключно легкових автомобілів, що були у використанні. За кодами УКТЗЕД транспортні засоби, які не попадають під цю категорію, змін по екологічним стандартам не відбулося.

Також змінилося саме нарахування акцизного збору. При розмитненні податками є мито, акциз і ПДВ. За новими законами, мито і ПДВ залишаються незмінними, а акциз розраховується відповідно до ставки, визначеної законом №2611. Саме цим законом і передбачена можливість на зниження акцизної ставки на 50% у перші 90 днів з опублікування закону.

Додам, що зараз є можливість оформити автомобіль у будь-якому митному органі. Тобто вже нема прив’язки до місця реєстрації особи» , — роз’яснив Андрій Бойцун.

Зараз питання стоїться по 2 видах авто: ТЗ, які ввезенні в режимі транзиту, і ТЗ в режимі тимчасового ввезення. Якщо мова йде про транзит, то, як правило, власниками або співвласниками таких авто є громадяни України. Якщо вони зазначені, як власники, то їм потрібно зняти з обліку цей ТЗ і з документами, які підтверджуються вартість автомобіля, технічні характеристики, право власності, подати митну декларацію і заяву на зміну митного режиму з транзиту на імпорт. За цих умов вони можуть розмитнити авто без вивезення автомобіля і не ввезення його знову. Якщо мова йде про співвласників, то їм окрім вищезазначених документів потрібно документ, де йдеться про те, що він викупив частину автівки в іншого співвласника.

Щодо тимчасового ввезення, то в таких випадках в’їжджав в Україну здебільшого нерезидент, тому питання митного оформлення буде проблематичним в частині зміни режиму. Тобто він ж як власник і особа, яка заявила в режим тимчасового ввезення транспортний засіб, зобов’язаний звернутися в митний орган про зміну режиму і здійснити акт купівлі-продажу. Тобто зараз з розмитненням таких авто є певні проблеми, але на митниці мають надію, що її врегулює порядок, який затвердить Кабмін.

Станом на зараз ажіотажу з розмитнення нема, а тисячі автомобілів на «євробляхах» нікуди не зникнуть. Що ж буде за 180 днів?

«Зараз найбільша проблема з браком інформації. Думаю, що саме через це зараз багато хто не вирішує проблему з нерозмитненими автомобілями. З часом це «розрулиться». Особливо, коли буде закінчуватись 90-денний термін на 50% знижку. Люди зрозуміють, що не так багато варіантів залишилось: або оформляємо, або вивозимо. Наразі люди не відчуваються якогось дискомфорту. Ймовірно, що коли поліція почне зупиняти і перевіряти ці транспортні засоби, люди почнуть міняти алгоритм дій», — Левко Прокіпчук.

В будь-якому випадку кожному «євробляхареві» потрібно переосмислити, наскільки його автомобіль йому потрібен. Власники автівок на іноземній реєстрації діляться на дві категорії: в когось була гостра потреба у купівлі бюджетного автомобіля, а в когось просто була можливість купити собі таке авто. Та як би там не було, важливо усвідомити, чи є можливість і бажання розмитнити автомобіль, чи заплатити штраф і вивезти його за кордон.

Фото: ДФС, ДПСУ, minfin.com.ua, Волинські Новини