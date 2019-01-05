Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. І цей рік не є винятком. Наше місто активно готується до святкувань та вже поринуло у справжню казкову атмосферу. Під час різдвяних свят цього року на львів’ян та численних гостей міста чекає безліч тематичних заходів, а також насичена програма святкувань. Слоганом цьогорічних свят у нашому місті є «Тепле Різдво у Львові».

Тож, Львівський портал публікує найцікавіші події, які відбуватимуться у Львові у період різдвяних свят, аби ви нічого не пропустили…

Після яскравого святкування Нового року Львів знову поринає у атмосферу Різдва. 6 січня відбудеться традиційне винесення та встановлення Дідуха на площі Яворського. Заввишки Дідух буде понад 3 метри. Прикрасили його різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником.

Святвечір львів’яни мають змогу відсвяткувати із дотриманням старовинних українських традицій. Під час події присутні куштуватимуть 12 страв, почують колядки у живому виконанні, побачать святковий вертеп із поясненням українських різдвяних традицій українською та англійською. Захід відбудеться в Патріаршому домі, що вул. Хуторівка, 35б. Початок — о 19.00 год.

Справжній сюприз львів’янам готують у понеділок, 7 січня. Адже о 19.00 год. на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться концерт «Різдво з Русланою у Львові». Разом із Русланою виступлять гурти Wszystko і Joryj Kłoc («Йорий Клоц») та хорова капела «Дударик».

Вже з 7 до 9 січня Музей народної архітектури та побуту представить свою програму святкувань «Різдво в Гаю», де можна буде побачити, як колись святкували Різдво в українському селі, а також разом поколядувати з вертепами та поринути в особливу родинну атмосферу. Львів’яни зможуть навчитися робити ляльки-мотанки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва та інше.

Також 7 січня львівські патрульні запрошують дітлахів святкувати разом Різдво у Парку культури. Малеча зможе покататися на автомобілі правоохоронців, поспілкуватися з ними та отримати новорічний сюрприз. Захід відбуватиметься з 14.00 до 16.00 год.

8 січня центральними вулицями Львова пройде традиційна хода звіздарів. Пройде вона за маршрутом: площа Музейна – вул. Ставропігійська – вул. Руська – площа Ринок – вул. Беринди – проспект Свободи.

12-13 січня на львів’ян очікує конкурс льодових скульптур, який відбудеться на площі перед Оперним театром.

А 12 січня з 11:30 до 15:00 год. у Львівському кіноцентрі, що на вул. Володимира Великого, 14а, відбудеться сімейне різдвяне дійство «Весела коляда» для родин, які виховують дітей з особливими потребами.

Окрім цього, 13 грудня містян зарошують долучитися до благодійного свята «В гостях у Василя та Маланки». Захід відбудеться у Львівській духовній семінарії Святого Духа о 18.00 годині.

«Свято «В гостях у Василя та Маланки» — це не лише змога відчути унікальний дух єдності і автентичних традицій, але також реальна можливість зробити добру справу. Щороку захід має конкретну благодійну мету. Цього разу будемо допомагати Шпиталю Шептицького у здійсненні великого задуму — відкритті хірургічного відділення», – цитує прес-служба міськради в.о. керівника БО «Фундація Духовного Відродження» отеця-диякона Ігоря Колбасюка.

Ну і на проспекті Свободи, площі Ринок та на Сихові продовжують свою роботу різдвяні ярмарки. На цих локаціях вже досить гамірно, адже львів’яни та гості міста куштують різноманітні смаколики, попивають гарячі напої, а також обирають різноманітні сувенірні вироби.

Тож різдвяні свята готують для львів’ян та гостей міста безліч цікавих подій, які дозволять нам усім поринути у справжню атмосферу свята…

Програма заходів

6 січня

12.00 – Винесення Різдвяного дідуха. Площа Яворського

7 січня

19.00 – Різдвяний концерт Руслани. Площа біля пам’ятника Тарасу Шевченку

8-9 січня

14.00-21.00 – IV Міжнародний різдвяний фестиваль. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

9 січня

17.30, 20.00 – Музично-театралізоване дійство «Різдвяні фантазії». Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1

12-13 січня

Конкурс льодових скульптур. Площа перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької

20 січня

16.30, 19.00 – «Різдвяний концерт» від Львівської державної академічної

чоловічої хорової капели «Дударик». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

21 січня

19.00 – 19.00 – «Різдвяний концерт» від Львівської державної академічної

чоловічої хорової капели «Дударик». Львівська Національна філармонія, вул. Чайковського, 7

У програмі можливі зміни та доповнення