У Львові із колядою встановлять Різдвяного Дідуха

У неділю, 6 січня, у місті відбудуться урочистості із винесення та встановлення Різдвяного Дідуха. Традиційно, Дідух буде розташований на площі Яворського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так, о 12.00 у фойє Ратуші зберуться представники влади, мешканці та гості міста. Опісля, біля шопки колядуватимуть, сформують колону та вирушать із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха — на площі Яворського. Маршрут колони пролягатиме площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбудеться встановлення Дідуха.

Для львів’ян та гостей міста виступлять творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя, хор «Гомін» та ансамбль «Горгани».

Як повідомляють у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником.