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У Львові для діток з особливими потребами проведуть різдвяне дійство «Весела коляда»

Юлія Шпак

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У Львові 12 січня відбудеться сімейне різдвяне дійство «Весела коляда» для родин, які виховують дітей з особливими потребами. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

 

«В рамках заходу можна буде переглянути виставу «Вертеп» від театру «Крила», взяти участь у різноманітних майстер-класах, послухати та поспівати колядки і переглянути мультфільм у кінозалі. Також всі учасники свята зможуть поспілкуватися за горнятком чаю з солодким пригощенням, а діток чекатимуть солодкі подарунки», – розповідають організатори.

Захід відбуватиметься з 11:30 до 15:00 год. у Львівському кіноцентрі, що на вул. Володимира Великого, 14а.

Організатори свята — ГО «Розправлені крила», БФ «Центр Даун синдром «Промінчик» і ГО «САМІ».

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