ОСТАННІ НОВИНИ

Затримали водія-втікача, який збив насмерть дівчину на вулиці Івана Франка: ним виявився поліцейський

Дарина Смеречанська

|

Поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП у Львові на вулиці Івана Франка, а потім втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня, близько 6.50 на вулиці Івана Франка у Львові.

Водій автомобіля “БМВ” на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, котра від отриманих травм померла на місці події.

Водій втік з місця ДТП, залишивши автомобіль неподалік місця аварії.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Головного управління Нацполіції Львівщини, Управління Департаменту внутрішньої безпеки та обласної прокуратури встановили особу водія-втікача та його місце перебування. Ним виявився 25-річний львів’янин, працівник поліції. Зловмисник затриманий.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...