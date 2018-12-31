Затримали водія-втікача, який збив насмерть дівчину на вулиці Івана Франка: ним виявився поліцейський

Поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП у Львові на вулиці Івана Франка, а потім втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 30 грудня, близько 6.50 на вулиці Івана Франка у Львові.

Водій автомобіля “БМВ” на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, котра від отриманих травм померла на місці події.

Водій втік з місця ДТП, залишивши автомобіль неподалік місця аварії.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Головного управління Нацполіції Львівщини, Управління Департаменту внутрішньої безпеки та обласної прокуратури встановили особу водія-втікача та його місце перебування. Ним виявився 25-річний львів’янин, працівник поліції. Зловмисник затриманий.