Поліцейські розшукують водія, який на Франка влетів у трамвайну зупинку та насмерть збив 25-річну дівчину

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, який смертельно травмував дівчину-пішохода на вулиці Івана Франка, 68 у Львові. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 30 січня, близько 6.50 на вулиці Івана Франка, 68 у Львові.

«Невідомий водій автомобіля «БМВ» на іноземній реєстрації скоїв наїзд на пішохода – 25-річну мешканку Жидачівського району, яка від отриманих травм померла. Водій втік з місця події, залишивши автомобіль неподалік автонаїзду», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, проводять оперативно-розшукові заходи, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляє координатор спільноти “Варта-1” Ігор Зінкевич, на вулиці Івана Франка водій в’їхав у трамвайну зупинку та скоїв наїзд на дівчину.

Прохання до очевидців автопригоди – зателефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.

Фото: Ігоря Зінкевича