За більш ніж два місяці львівські патрульні склали понад 4 тисячі постанов за перевищення швидкості

Львівські патрульні винесли на водіїв понад 4000 постанов за перевищення швидкості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Так, у Львівській області, за період дії режиму контролю за швидкістю, інспектори управління патрульної поліції Львівської області зупинили понад 4000 водіїв, як перевищили допустиму швидкість.

Згідно частини 1 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень.

Згідно частини 3 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год – тягне за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Додамо, що найчастіше причинами ДТП на дорогах в Україні є саме перевищення швидкості.

Нагадаємо, що з 16 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські притягують до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Патрульні поліцейські використовують засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam.