У Львові затримали наркодилера

Патрульні виявили так званого «закладчика», в якого при собі було 23 пакети з речовинами наркотичного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Вчора, 26 грудня, підрозділ патрульної поліції тактико-оперативного реагування, під час патрулювання у Сихівському районі міста Львова отримав оперативну інформацію про чоловіка, який підозріло себе поводить та ймовірно може бути причетним до правопорушень. Інспектори почали перевіряти прилеглі території та виявили особу, яка підпадала під орієнтування. Патрульні під’їхали ближче, однак чоловік їх побачив і почав втікати. Офіцери вибігли з автомобіля та помчали за ним.

Невдовзі особу затримали. Громадянин чинив активний опір та всіляко намагався вирватися. Під час проведення поверхневої перевірки, в затриманого знайшли 23 згортки, ймовірно з наркотичними речовинами. Чоловік розповів, що він ховає так звані «закладки». В телефоні в особи були фотографії всіх місць, де він вже встиг заховати та місця куди він ще повинен був заховати пакетики. Згодом ці фотографії надсилаються покупцям, щоб вони могли їх забрати після оплати.На місці працювали слідчі, які вилучили пакети на експертизу.

Зазначимо, що 19-річний мешканець Львова вже був судимим за крадіжку та отримав умовний термін. Його передали слідчо-оперативній групі Галицького відділу поліції.