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На місці пожежі різдвяного ярмарку працюють слідчі

Андрій Котенський

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Поліцейські встановлюють обставини пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова. Попередньо, за допомогою до лікарів звернулися троє осіб. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі відділу комунікації поліції Львівської області.

 

За даними правоохоронців, сьогодні, 22 грудня, о 13.23 до поліції надійшло повідомлення про те, що на Різдвяному ярмарку в центрі Львова горить одна з хатинок.

Пожежу рятувальники локалізували. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Поліцейські попередньо з’ясували, що за допомогою до лікарів звернулися троє осіб. Наразі встановлюється причина загорання, а також кількість  постраждалих осіб та їх діагнози.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у центрі Львова спалахнув різдвяний ярмарок. Під час пожежі постраждали люди.

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