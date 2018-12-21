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Українська сторона пропонує провести обмін полоненими 5 січня

Дарина Смеречанська

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Українська сторона пропонує 5 січня провести обмін заручників і полонених з РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

 

«Ми пропонуємо провести звільнення утримуваних в форматі «22 на 22» і «72 на 19» 5 січня 2019 року,аби 150 людей зустрічали Різдво вдома, могли піти з родинами в Церкву і помолитися за мир», – наголосила вона.

Також вона нагадала, що через відмову РФ і ОРДЛО зірвалося запропоноване українською стороною звільнення заручників на 27 грудня.

«Але не опускаємо руки, пропонуємо ОБСЄ зібрати всі сторони і 27 на відеоконференції обговорити нові ініціативи», – написала Ірина Геращенко.

Водночас вона наголосила, що українська сторона готова до більш широкого компромісу, щоб звільнити полонених співвітчизників.

«Українська сторона надіслала ОБСЄ чергову пропозицію, ми уважно проаналізували всі списки і готові помилувати та передати ОРДЛО 72 сепаратистів в обмін на 19 заручників на окупованих територіях. Україна готова до більш широкого компромісу – заради звільнення наших хлопців – і на практиці це демонструє. Також ми готові негайно передати РФ 22 їх громадян, затриманих і засуджених в Україні».

Раніше Львівський портал повідомляв, що українська сторона готова віддати Російській Федерації понад 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення українських заручників і політичних в’язнів Кремля.

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