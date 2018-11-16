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Україна готова віддати 60 сепаратистів задля звільнення політв'язнів Кремля

Дарина Смеречанська

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Українська сторона готова віддати Російській Федерації понад 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення українських заручників і політичних в’язнів Кремля. Про це повідомила уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє Укрінформ.

 

«Українська сторона готова на всі компроміси для того, щоб відбулося чергове звільнення політв’язнів і заручників. Ми готові віддати Російській Федерації більше 20-ти росіян, засуджених в Україні, задля звільнення політв’язнів Кремля. Ми готові віддати через процедуру помилування, звільнити більше 60-ти сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення наших військових і цивільних, у тому числі – журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території Донецька та Луганська», – зазначила Геращенко.

Вона також нагадала, що українська сторона неодноразово включала імена військовослужбовців, які перебувають у полоні, до списків, які оприлюднювались на переговорах у Мінську.

«Я хочу відповідально підкреслити, що всі наші військовослужбовці – і Сергій Глондар, і Олександр Коріньков, і Богдан Пантюшенко, і Дєєв, і Іванчук, і Орищук, й інші – були у всіх наших списках, які ми подавали протягом цих років на мінських групах з вимогою негайно їх звільнити. І от у мене враження, що друга сторона, усвідомлюючи героїзм цих людей і бачачи, як за них ми боремося, навпаки, створює перепони щодо звільнення тих, хто є дуже важливими для України», – уточнила парламентарій.

Аналогічною, за її словами, є ситуація й стосовно звільнення журналіста Станіслава Асєєва.

«Як тільки бойовики підтвердили, що вони утримують його незаконно в тюрмі, відразу він був включений до списку. Ми дуже боролися, щоб і Станіслав, і жінки, які незаконно утримуються в тюрмах ОРДЛО, у першу чергу наші військові, були включені в список 27 грудня (2017 року, -ред.). Не з української вини вони були викреслені, і це абсолютно жахлива історія», – додала перший віце-спікер.

Як повідомлялося, усього в Росії і анексованому Криму тримають близько 70 українських політв’язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.

 

 

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