Росіяни зірвали обмін полоненими, який мали б провести до нового року

Російська сторона знову зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв’язнів, яке були готові провести 27 грудня 2018 року. Про це після проведення засідання Тристоронньої контактної групи написала у Facebook уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО Ірина Геращенко.

Як вона зауважила, українська сторона ще раз передала пропозицію щодо звільнення заарештованих росіян в обмін на українців в російських тюрмах і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях.

«Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ОРДЛО до новорічних і різдвяних свят. Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня», – зауважила Ірина Геращенко.

Однак, за її словами, російська сторона відмовилася від чергової ініціативи України і зірвала цю пропозицію звільнення українців.

«Відповідальність за те, що звільнення заручників заблоковане – повністю на російській стороні», – наголосила вона.