Біля «Південного» продадуть земельну ділянку під будівництво житла

Сьогодні, 21 грудня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво індивідуальних зблокованих житлових будинків у 9-му Скнилівському провулку, 3-А. Земельну ділянку під таке будівництво найближчим часом збираються продати на аукціоні. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На земельні торги виставлять присадибну ділянку площею 0,3 га, яка розташована відразу поруч із ТВК «Південний».

Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; категорія – землі житлової та громадської забудови; вид використання – будівництво та обслуговування індивідуального зблокованого житлового будинку.

Для того, аби після продажу на цій земельній ділянці звели саме індивідуальний житловий будинок, а не щось інше, виконком сьогодні й затвердив відповідні містобудівні умови та обмеження.

Також своїм рішенням він встановив, що майбутній власник земельної ділянки зможе забудувати її на 48,8%. Висота житла при цьому не повинна перевищувати 8,6 м.

Якою буде стартова ціна продажу ділянки у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, наразі ще не відомо.

Нагадаємо, нещодавно виконком міськради Львова також затвердив містобудівні умови та обмеження на будівництво підземного паркінгу ділянці на вул. Клепарівській, яку згодом продав на аукціоні за 12 мільйонів гривень.