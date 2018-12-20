У Бориславі автомобіль збив чоловіка

На Львівщині водій «Фольквсаген Гольф» скоїв наїзд на мешканця Борислава. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 грудня близько 22.55 у місті Борислав Дрогобицького району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 44-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 52-річного мешканця Борислава. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Олександр Косик