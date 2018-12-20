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На Сколівщині сталась пожежа

Олександр Косик

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У Сколівському районі вогнеборці ліквідували пожежу в дерев’яному вагончику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 19 грудня, о 18:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Волосянка Сколівського району. Пожежа виникла в дерев’яному вагончику, критому шифером. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 55-ої державної пожежно-рятувальної частини сел. Славсько та приступили до робіт з ліквідації пожежі.

О 18:29 пожежу вдалось локалізувати, та о 18:40 повністю ліквідувати. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах будівлі, пошкоджено перекриття та стіни на площі 10 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

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