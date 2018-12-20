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Доба на Донбасі пройшла без втрат

Олександр Косик

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Минулої доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Минулося без втрат. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає Львівський портал.

 

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Мар’їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка – на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи ООС застосовували чергові вогневі засоби.

Від початку цієї доби ворог вогонь не відкривав. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом минулої та поточної доби немає.

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