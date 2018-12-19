На Львівщині кандидат у президенти Дерев’янко запропонував вирішення проблеми зі сміттям та «євробляхами»

Один із лідерів Руху нових сил, кандидат у Президенти України, народний депутат Юрій Дерев’янко зустрівся у Львові з активістами, що занепокоєні можливою екологічною катастрофою через будівництво сміттєпереробного заводу, поспілкувався з власниками автомобілів на іноземній реєстрації, які обурені новими законами про розмитнення. Також у Бібрці Дерев’янко представив кандидатів до нової об’єднаної територіальної громади. Про це повідомила прес-служба нардепа.

Найбільше хвилює мешканців Львова «перспектива» екологічної катастрофи, адже новий сміттєпереробний завод хочуть розташувати на ділянці, де є очисні споруди «Львівводоконалу» та ТЕЦ-2. Активісти переконані, що територія занадто маленька для таких об’єктів.

«Екологічна ситуація й так критична, а будівництво сміттєпереробного заводу під Львовом – це взагалі бомба сповільненої дії», – заявили активісти.

Юрій Дерев’янко зауважив, що оскільки на вказаній території вже є діючі підприємства, необхідно з’ясувати, яка там земля, яка захисна зона, витребувати технологічну карту і встановити, чи дозволяє законодавство ще щось на цій ділянці будувати.

«Ми напишемо запити і звернення, щоб отримати всі документи у прив’язці до кадастрової карти. Маємо отримати картину, як проектанти планують покласти на цю територію об’єкт. Проект має бути погоджений відповідними чиновниками, якщо вони погодять його з такими порушеннями, зрозуміло, що тоді цим людям місце у в’язниці», – запевнив нардеп.

Дерев’янко вважає за доцільне також дізнатись, чи є інші можливі ділянки для будівництва заводу, які відповідають усім нормам.

«Проблема зі сміттям у Львові є, і її також якось треба вирішувати. Нам треба озброїтись інформацією. Ми маємо показати всім людям реальну картину, підтверджену документами», – підсумував Дерев’янко.

Під час другої зустрічі власники машин на іноземній реєстрації повідомили Юрію Дерев’янку про те, що вони обурені новими законами про розмитнення автівок та шукають шляхи вирішення проблеми, яку створила влада.

«Ухвалені закони щодо авто на єврономерах – це «кидок», не вирішення проблеми, а її створення. Влада свідомо її створила», – вважає Дерев’янко, який не підтримував ці закони та вимагав їхнього блокування.

Водночас політик запропонував свій варіант вирішення цієї складної ситуації.

«Моя позиція як людини, яка глибоко занурилась у бюджет, кількість авто, ефект від акцизів, активності людей, така: в Україні має бути пріоритет для електромобілів – 0% акциз і 0% мито. Інші авто – 10% за розмитнення, не важливо, як цей податок буде називатись. Авто – це давно не розкіш, а засіб для економічної активності, так має бути і в нас», – заявив Юрій Дерев’янко.

«Вважаю, що, можливо, на перехідний період прибрати коефіцієнт віку або акциз взагалі. Тоді від вартості авто становитимуть приблизно 37-40% податки за розмитнення (ПДВ, пенсійний фонд тощо). Такий варіант при цій владі міг би пройти», – зазначив політик.

Дерев’янко також повідомив, що зареєстрував законопроект № 9352, який на три місяці призупиняє дію двох законів щодо розмитнення автомобілів, а також підготував відповідне звернення до Конституційного суду, щоб відмінити дію тих законів, як були ухвалені за допомогою кнопкодавства.

Активісти висловили готовність долучатись до підготовки нового законопроекту щодо розмитнення авто, більшість із них виступили за ставку у розмірі 10% за розмитнення. Вони домовились з Юрієм Дерев’янком спільно доопрацювати проект закону.

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Також політик відвідав місто Бібрка на Львівщині, де представив команду Руху нових сил у Бібрську ОТГ. Дерев’янко підкреслив, що повністю підтримує тих людей, які готові швидко втілювати позитивні зміни.

«Ми разом готові робити все, про що говоримо. Чим більше таких людей, які внутрішньо готові змінювати країну, тим ми швидше переможемо. ОТГ – це реально круто! Вже створені ОТГ роблять бетонні дороги, міняють котли, впроваджують енергоефективність. Вони за 2-3 роки зробили більше, ніж отримали за 27 років незалежності. У вас є величезні перспективи», – звернувся Дерев’янко до мешканців Бібрки.

До команди кандидатів від Руху нових сил у Бібрську ОТГ увійшли: член партії Ярослав Грицик, підприємець Юлія Бецко, вчитель початкових класів Ганна Блавіцька, член партії та підприємець Ігор Брик, викладач математики Оксана Брик, лікар Уляна Гнатків, менеджер Володимир Данило, підприємець Ігор Данильців, безпартійний Тарас Задерецький, помічник адвоката Христина Зіменко, економіст Оксана Зінчук, старший технік «Галич Фарм» Микола Кобрин, студент Роман Колтун, підприємець та член Руху нових сил Тарас Кривий, продавець-консультант Віталій Мисюк, керівник гуртка художнього дизайну Ірина Мисюк, підприємець Юрій Нагорний, медсестра Марія Пуделко, член партії Ярослав Савченко, торговий представник Тарас Слобода та член партії Павло Хамуляк.

Нагадаємо, 23 грудня на Львівщині відбудуться перші місцеві вибори у п’ятьох об’єднаних територіальних громадах: Радехівській та Бібрській міських, Меденицькій і Лопатинській селищних, а також у Зимновідській сільській.

Участь у виборах на Львівщині братимуть 47 політичних партій. Загалом стати депутатами місцевих рад хочуть 1040 людей, а на посади міських, селищних і сільського голів претендує 31 кандидат.

Зазначимо, що на Львівщині створено уже 40 об’єднаних територіальних громад. Втім за Перспективним планом їх має бути 94-95.

Як повідомляв Львівський портал, через введення воєнного стану у 10 областях України вибори до ОТГ не відбудуться.

Також 8 листопада Верховна Рада прийняла в другому читанні і вцілому законопроекти про розмитнення автомобілів в Україні № 8487 і № 8488. Перший закон встановлює ставки розмитнення автомобілів, зокрема на європейській реєстрації, а другий передбачає штрафи і конфіскацію автівок у випадку нерозмитнення «євроблях».