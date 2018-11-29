Через воєнний стан виборів у ОТГ не буде у десяти областях України

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, яка констатує заборону підготовки та проведення місцевих виборів у 10 областях, де було оголошено воєнний стан. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє Укрінформ.

“Центральна виборча комісія постановляє звернути увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів, що проводяться у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, в яких ввеленно воєнний стан, на неухильне дотримання частини першої статті 19 закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо заборони проведення виборів”, – озвучив положення постанови заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

Згідно з ухваленою постановою, питання призначення місцевих виборів у цих десяти областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначенння у законодавчо визначеному порядку після припинення чи скасування воєнного стану.

Як уточнила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, йдеться про заборону 45 перших і 7 додаткових виборів в новостворених ОТГ, призначених на 23 грудня, а також про 9 проміжних місцевих виборів, які мали відбутися 9 і 16 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в 125 об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня. До складу цих 125 ОТГ увійшли 534 місцеві ради: міських – 15, селищних – 27 та сільських – 492. Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській – в 9 ОТГ, у Дніпропетровській – в 1 ОТГ, у Донецькій – в 1 ОТГ, у Житомирській – в 7 ОТГ, у Запорізькій – у 8 ОТГ, в Івано-Франківській – в 4 ОТГ, у Київській – в 4 ОТГ, у Кіровоградській – в 4 ОТГ, у Луганській – у 8 ОТГ, у Львівській – в 5 ОТГ, у Миколаївській – в 12 ОТГ, в Одеській – в 3 ОТГ, у Полтавській – в 3 ОТГ, у Рівненській – в 3 ОТГ, у Сумській – в 4 ОТГ, у Тернопільській – в 5 ОТГ, у Херсонській – в 2 ОТГ, у Хмельницькій – в 3 ОТГ, у Черкаській – в 27 ОТГ, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 5 ОТГ.

Нагадаємо, 26 листопада на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану.

Зазначимо, що до цього рішення спонукала атака Росії 25 листопада на українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.