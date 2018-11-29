ОСТАННІ НОВИНИ

Через воєнний стан виборів у ОТГ не буде у десяти областях України

Дарина Смеречанська

|

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, яка констатує заборону підготовки та проведення місцевих виборів у 10 областях, де було оголошено воєнний стан. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у четвер, повідомляє Укрінформ.

 

“Центральна виборча комісія постановляє звернути увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу місцевих виборів, що проводяться у Вінницькій, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, в яких ввеленно воєнний стан, на неухильне дотримання частини першої статті 19 закону України “Про правовий режим воєнного стану” щодо заборони проведення виборів”, – озвучив положення постанови заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

Згідно з ухваленою постановою, питання призначення місцевих виборів у цих десяти областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначенння у законодавчо визначеному порядку після припинення чи скасування воєнного стану.

Як уточнила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, йдеться про заборону 45 перших і 7 додаткових виборів в новостворених ОТГ, призначених на 23 грудня, а також про 9 проміжних місцевих виборів, які мали відбутися 9 і 16 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в 125 об’єднаних територіальних громадах на 23 грудня. До складу цих 125 ОТГ увійшли 534 місцеві ради: міських – 15, селищних – 27 та сільських – 492. Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться у 3 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській – в 9 ОТГ, у Дніпропетровській – в 1 ОТГ, у Донецькій – в 1 ОТГ, у Житомирській – в 7 ОТГ, у Запорізькій – у 8 ОТГ, в Івано-Франківській – в 4 ОТГ, у Київській – в 4 ОТГ, у Кіровоградській – в 4 ОТГ, у Луганській – у 8 ОТГ, у Львівській – в 5 ОТГ, у Миколаївській – в 12 ОТГ, в Одеській – в 3 ОТГ, у Полтавській – в 3 ОТГ, у Рівненській – в 3 ОТГ, у Сумській – в 4 ОТГ, у Тернопільській – в 5 ОТГ, у Херсонській – в 2 ОТГ, у Хмельницькій – в 3 ОТГ, у Черкаській – в 27 ОТГ, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 5 ОТГ.

Нагадаємо, 26 листопада на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану.

Зазначимо, що до цього рішення спонукала атака Росії 25 листопада  на українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?
Вероніка РОЙ
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?

Мало не щодня нам доводиться використовувати поліетиленові пакети. Особливо, коли ми йдемо на закупи у магазин, супермар...

Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...