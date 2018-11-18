Вибори в ОТГ: ЦВК включила до списку учасників 47 партій. Перелік

Центральна виборча комісія включила відомості про 47 політичних партій до переліку політсил, які братимуть участь у місцевих виборах 23 грудня цього року. Про це йдеться у відповідній постанові, яку оприлюднили на сайті ЦВК сьогодні, 18 листопада, передає Львівський портал.

“Центральна виборча комісія вважає за необхідне включити відомості про 47 політичних партій до переліку політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах 23 грудня 2018 року”, – вказано у документі.

Водночас у ЦВК зазначають, що перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів та додаткові вибори депутатів сільських та селищних рад призначені на 23 грудня 2018 року. Початок виборчого процесу стартував із 3 листопада, відтак із цього часу політичні партії могли приймати рішення щодо участі у місцевих виборах.

Перелік тих політпартій, які подались на місцеві вибори:

Громадсько-політична платформа Надії Савченко,

Народний фронт,

Народний Рух України,

Розумна сила,

Радикальна партія Олега Ляшка,

партія “Основа”,

Українська Галицька Партія,

Всеукраїнське об’єднання “Черкащани”,

Громадянська позиція,

Укроп,

Самопоміч,

Соціал-демократична партія,

Опозиційний блок,

Партія Зелених України,

“Україна Славетна”,

ВО “Батьківщина”,

Соціалістична партія України,

Аграрна партія України,

Національний корпус,

Наш край,

Рух Валентина Наливайченка “Справедливість”,

Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі,

ВО “Свобода”,

Партія ветеранів Афганістану,

“Соціалісти”,

Народна Партія,

“Воля народу”,

ББП “Солідарність”,

Громадський рух “Народний Контроль”,

“Наші”,

“За Життя”,

“За конкретні справи”,

“Відродження”,

“Патріот”,

“Сила і Честь”,

Українська морська партія Сергія Ківалова,

Партія захисників Вітчизни,

партія “Побратими України”,

“Єдиний Центр”,

Правий сектор,

“Солідарність жінок України”,

“Рідне місто”,

Українська Народна Партія,

“Сила людей”,

“Нові обличчя”,

Партія пенсіонерів України.

“З поданих документів вимогам відповідають документи 46 політичних партій. Партія “Нові обличчя” не подала копію статуту партії”, – додали у ЦВК.

Нагадаємо, на Львівщині 23 грудня вибори відбудуться п’ятьох ОТГ: Бібрській, Зимноводівській, Лопатинській, Меденицькій та Радехівській.

Зазначимо, що на Львівщині створено уже 40 об’єднаних територіальних громад. Втім за Перспективним планом їх має бути 94-95.

Як повідомляв Львівський портал, у липні Лопатинський селищний голова Олег Микитин звернувся до Президента та Прем’єр-міністра України через саботаж об’єднання Лопатинської ОТГ. Як пояснюється у листі, питання “зависло” у Львівській ОДА, і для її утворення ніяк не призначать вибори.