На Одещині від ГРВІ померло немовля

В Одеській області від гострої респіраторної інфекції померла дитина віком до 1 року. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Одеський обласний лабораторний центр МОЗ Україн зазначає, що батьки немовляти не зверталися по медичну допомогу.

«В Овідіопольському районі зареєстровано летальний випадок від гострої респіраторної інфекції на дому, лабораторно підтвердженої як коронавірус, дитина до 1 року, по медичну допомогу не звертались», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із початку епідсезону в Україні від грипу померли вже двоє людей: 62-річна та 9-річна харків’янки.

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