Супрун розповіла про наслідки перенесення застуди та грипу «на ногах»

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як правильно лікуватися під час застуди та грипу, чи можна переносити хворобу «на ногах», а також якими можуть бути від цього наслідки. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Звичайну застуду чи ГРВІ із легкими симптомами лікують постільним режимом і рясним питтям протягом 3-5 днів. При цьому суттєво пришвидшити одужання може правильне харчування та повноцінний сон. Жарознижувальні припарати слід вживати тільки тоді, коли температура є вищою, ніж 38,5 градусів.

«Ви успішніше допоможете собі одужати, якщо полегшите симптоми організму саме цими простими методами, ніж почнете бомбити його усілякими лікарськими комбінаціями. Організм цілком може впоратись із вірусом сам. Головне – дати йому можливість це зробити. Втім допомога лікаря може знадобитися у випадку ускладнень. Важливо розуміти і якнайшвидше визначити симптоми хвороб, які можуть виникнути пізніше. Для їхнього лікування потрібно негайно звернутись до лікаря», – наголосила Уляна Супрун.

За її словами, одним із найпоширеніших ускладнень може бути бронхіт. Він проявляє себе сильним кашлем, який триває більше двох тижнів. Бронхіт може бути викликаний вірусом або бактеріями, хоча вірусний бронхіт виникає частіше.

Основні симптоми бронхіту:

кашель, спочатку сухий і болісний, потім – продуктивний, із виділенням слизу;

біль у горлі та грудній клітці;

відчуття стиснення грудей та утруднене дихання;

ломота, біль в тілі та висока температура.

«Доки ви будете переносити застуду чи грип на ногах, доти ми будемо писати про дієве лікування. Але не займайтесь самолікуванням! Обов’язково проконсультуйтеся з вашим сімейним лікарем щодо лікування», – закликала Супрун.