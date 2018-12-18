День духовної єдності України пропонують зробити вихідним

День, коли відбувся Об’єднавчий Собор Української Православної Церкви, пропонують зробити вихідним. Відповідний законопроект №9407 зареєстрували 17 грудня на сайті Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, 15 грудня 2018 року увійшло в новітню історію України як День духовної єдності України.

«Для мільйонів українських вірян, які з нетерпінням чекали цієї події в Україні та за кордоном, цей день назавжди став Днем духовної єдності, самостійності Української Церкви, яка після понад тисячолітнього перебування у складі частини інших великих Церков виборола своє право на незалежність», – зазначають ініціатори законопроекту.

Відтак пропонується 15 грудня визначити Днем духовної єдності України та святковим неробочим днем.

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.