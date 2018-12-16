Двоє дітей потрапило до лікарні через отруєння чадним газом

У Львові троє людей отруїлося чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора, 15 грудня, о 17:55 у Львові, на вулиці Грінченка 14 (Шевченківський район), у 5-ти поверховому житловому будинку, обладнаному газонагрівачами (газова колонка), отруїлись, ймовірно, чадним газом три особи, з них дві дитини

Потерпілих було доставлено до лікувальних закладів м. Львова, а саме:

місцевий мешканець 2012 року народження (дитина) – у стані середнього ступеню важкості до Львівської МДКЛ (вмісту карбоксигемоглобіну у крові не виявлено);

місцева мешканка 2007 року народження (дитина) – у стані легкого ступеню важкості до Львівської МДКЛ (вмісту карбоксигемоглобіну у крові не виявлено);

місцева мешканка 1985 року народження – у стані легкого ступеню важкості до Львівської ОКЛ (вміст карбоксигемоглобіну у крові – 9%).

Працівниками «Львівгаз» перекрито подачу газу до квартири. Обставини події встановлюються.

Звертаємо увагу: порушення правил безпеки при експлуатації в холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.