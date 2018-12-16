Чи буде продовжено в Україні воєнний стан?

Воєнний стан в Україні не буде продовжений після завершення 30-денного терміну його дії 26 грудня, якщо не буде повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив президент Петро Порошенко на прес-конференції у Києві, пише УП.

«Якщо не відбудетеся повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, за межами лінії зіткнення, воєнний стан продовжений не буде, і почнеться підготовка до виборів президента», – сказав він.

Порошенко наголосив, що його принциповою позицією є те, що воєнний стан не має перешкоджати проведенню виборів.

Президент також заявив, що з часу введення воєнного стану було відведено менше 10% російських військ, які було скупчено раніше біля кордону України.

«Левова частина залишилася. На жаль, відведено менше 10%. Якби війська були відведені, я б негайно припинив дію воєнного стану», – запевнив він.

«У нас на сьогоднішній день існувала і продовжує існувати загроза вторгнення збройних сил РФ на суверенну територію України. Ми маємо бути готовими», – додав Порошенко.

Президент підкреслив, що спочатку планувалося ввести воєнний стан терміном на 60 днів, оскільки були відповідні плани військових про розгортання нових військових частин. Однак пізніше було прийнято рішення про передислокацію військ, що дало можливість зменшити термін.

«Вона відбулася. Наша готовність для відсічі агресії значно збільшилася», – наголосив він.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було запроваджено з 26 листопада до 26 грудня в 10 областях у зв’язку з актом агресії Росії в Керченській протоці.