Трамп не буде зустрічатись з Путіним, поки українські моряки в полоні

Зустріч президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа не буде можливою до тих пір, поки Росія не звільнить затримані українські кораблі і їхні екіпажі. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, передає УП.

“Я не бачу обставин у найближчому майбутньому, за яких така зустріч може відбутися, поки кораблі та екіпажі не будуть звільнені”, – сказав Болтон.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдовий буксир “Яни Капу”, разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в “порушенні російських кордонів”.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.