Порошенко підписав закон про припинення дружби з Росією

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією». Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає Львівський портал.

«Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу», – підкреслив Президент.

«Інші складові цієї стратегії: це є безвіз, Угода про асоціацію з ЄС, Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, створення потужної, патріотичної і професійної української армії, підтримка української мови, власна історія і зміцнення нашої національної ідентичності», – зазначив він.

Глава держави також повідомив, що від Міністерства закордонних справ України вимагає завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з Росією. Він підкреслив, що також вимагає від Кабінету Міністрів України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки.

Петро Порошенко зауважив, що цей договір не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу для наших численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та норм міжнародного права. Зокрема, він навів окремі положення цього договору, де зазначається, що сторони «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги…, територіальної цілісності, непорушності кордонів…, незастосування сили, невтручання у внутрішні справи…, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов’язань…,норм міжнародного права…» .

Глава держави підкреслив, що на початку 2019 року спливає черговий десятирічний термін, коли Україна має офіційно визначитися, продовжувати його чи припинити. За його словами, «вибір очевидний – припинити».

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. В свою чергу Президент обіцяв підписати закон сьогодні, 10 грудня.

Фото: president.gov.ua