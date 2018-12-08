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Президент пообіцяв, що в понеділок підпише закон про припинення дружби з Росією

Вероніка Рой

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Президент Петро Порошенко пообіцяв, що у понеділок, 10 грудня, підпише прийнятий Верховною Радою закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Про це він заявив сьогодні, 8 грудня, у Львові під час урочистостей з нагоди 150-річчя заснування товариства «Просвіта», передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Є певний символізм в припиненні дії договору про так звану дружбу з Росією. Відповідний закон я вніс до Верховної Ради, він позавчора був проголосований і в понеділок мною буде підписаний. Це історична подія. Рівно як і вихід із СНД», – сказав Петро Порошенко.

Також він зазначив, що також підпише закон, згідно з яким борцям за незалежність України у XX столітті присвоєно статус учасників бойових дій.

«Буквально позавчора Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким борцям за незалежність України у XX столітті присвоєно офіційний, державний статус учасників бойових дій – на рівні з тими героями, які нині боронять країну від російської агресії», – додав П. Порошенко.

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