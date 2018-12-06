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Кінець «дружбі» з Росією. Верховна Рада погодила розірвання договору про партнерство

Дарина Смеречанська

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Верховна Рада ухвалила закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. За відповідне рішення проголосували 277 депутатів, передає УП.

 

Законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, передбачає припинення договору з 1 квітня 2019 року, після завершення 10-річного терміну з дня його останнього продовження.

“Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією з огляду на його триваюче істотне порушення з боку РФ…. дозволить належним чином та ефективно захистити національні інтереси України у міжнародних відносинах”, – йдеться у пояснювальній записці.

Під час виступу у парламенті заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зазначив, що Росія зухвало знехтувала основними положеннями договорами, і його продовження є принципово неможливим.

“Припинення договору не впливає на права та обов’язки Російської Федерації та України, які виникли до його припинення”, – наголосив Кислиця.

Голова комітету у закордонних справах Ганна Гопок пояснила, що договір припиняється з 1 квітня, а не розривається достроково для того, щоб у Росії не було можливості заявити, що вона не визнає одностороннє припинення.

 

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