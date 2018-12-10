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Червоноград має найбільше в Україні підписаних декларацій із сімейними лікарями, - Ірина Микичак

Соломія Головіна

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За обсягом підписаних декларацій Львівщина є у трійці перших по Україні: понад 1,5 млн мешканців області вже підписали договори із сімейними лікарями. Про це сьогодні, 10 грудня, під час брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

Вона додала, що питома вага охоплення сімейною медициною у Львівській області складає 86%.

«Ми – перші в Україні по кількості лікарів, які мають електронний підпис і є введені в електронну медицину… Якщо дивитися по рейтингу укладання декларацій мешканцями області, то найбільше підписаних декларацій є у Моршині. Також загалом в лідерах є Червоноград: це місто, яке найбільше в Україні сьогодні має підписаних декларацій», – зазначила Ірина Микичак.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун під час візиту до Львова у серпні розповіла про реформу первинної ланки медицини, а також про нову роль сімейного лікаря для українців, наголосивши, що мета – створити сильну інституцію сімейних лікарів, які стануть амбасадорами здорового способу життя для пацієнтів.

Також зауважимо, що кампанія «Обери свого лікаря» в Україні стартувала 2 квітня у межах мед реформи. Підписувати декларацію із лікарем може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця свого проживання чи реєстрації, але лише тоді, коли він зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

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