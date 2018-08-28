Уляна Супрун: «Сімейні лікарі стануть амбасадорами здорового способу життя для українців»

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун під час візиту до Львова розповіла про реформу первинної ланки медицини, а також про нову роль сімейного лікаря для українців:

«Ми розпочали трансформацію системи охорони здоров’я саме з первинної ланки, де є сімейні лікарі, де є педіатри і лікарі загальної практики. Десятиріччями Україна жила з системою, де люди не мали жодного вибору. Лікаря їм призначали відповідно до місця проживання чи відповідно до прописки, і вони просто не мали вільного вибору свого лікаря. В тій системі не було довіри до свого лікаря чи взагалі якогось зв’язку з ним. Люди не могли впевнено казати: «Це є мій лікар», адже щоразу їх міг обслуговувати зовсім інший спеціаліст.

Зараз ми переходимо до нової системи, яка побудована на вільному виборі кожним громадянином свого лікаря. Лікаря, якому можна довіряти, лікаря, який знає вашу сім’ю та всі ваші потреби й особливості. Він може не лише допомогти у лікуванні, коли ви захворіли, він займатиметься тим, що ви були здоровими.

Такий вибір відкриває нові можливості не лише для пацієнтів, але й для самих лікарів, які тепер зможуть обирати своє місце роботи, те, яким чином вони співпрацюватимуть із Національною службою здоров’я.

Наша мета – створити сильну інституцію сімейних лікарів, які стануть амбасадорами здорового способу життя для пацієнтів. Амбасадорами того, що держава гарантує список послуг, які надаються на первинній ланці. І коли потрібно перейти на спеціалізовану медицину, то ці лікарі допомагатимуть пацієнтам обирати своїх спеціалістів та лікарні, де вони можуть далі проходити лікування.

Сімейні лікарі навчатимуть українців здоровому способу життя, говоритимуть про те, що потрібно менше курити та менше вживати алкоголю. Бо в Україні є дуже високий рівень серцево-судинних хвороб, онкозахворюваності і проблем із діабетом. Спілкування про важливість здорового способу життя, превентативна медицина, раннє виявлення хвороб – це потрібно, щоб ви (лікарі, – ред.) могли вилікувати своїх пацієнтів, а не лікувати їх до кінця життя.

З липня до системи (e-health, – ред.) в Україні приєдналися 538 комунальних медичних закладів, а це – половина всієї первинної ланки в державі. Із квітня дотепер своїх лікарів обрали вже 16 мільйонів українців. Також 44% львів’ян обрали своїх лікарів. Я думаю, що це доводить те, що громадяни України готові до трансформації, до зміни системи охорони здоров’я та мають довіру до своїх сімейних лікарів».

Фото: МОЗ