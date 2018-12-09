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За ніч патрульні спіймали у Львові 13 п’яних водіїв

Олена Карп'юк

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Протягом цієї ночі, 9 грудня, під час патрулювання інспектори затримали у Львові 13 водіїв, що керували автомобілем у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

На нетверезих водіїв патрульні склали 13 протоколів. При цьому один із горе-водіїв на вул. Князя Романа врізався у запарковане авто, а потім намагався втекти із місця ДТП.

За даними працівника поліції Ігоря Зінкевича, сьогодні вночі на вул. Тракт Глинянський львів’яни спіймали п’яного водія, у крові якого поліцейські виявили 2,81 проміле алкоголю.

Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у нетверезому стані, а натомість рекомендують скористатись таксі чи послугою тверезого водія.

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