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В центрі Львова п’яний водій BMW врізався у запарковане авто і намагався втекти

Олена Карп'юк

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Сьогодні вночі, 9 грудня, на вул. Князя Романа патрульні побачили, як автомобіль BMW здійснив зіткнення із запаркованим автомобілем Mitsubishi, а потім намагався втекти із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Водій почав різко збільшувати швидкість і намагався покинути місце ДТП.

«Покинути місце ДТП водію не вдалося, адже адже автівку заблокували. Патрульні виявили у водія  ознаки алкогольного сп’яніння. У медичному закладі чоловік відмовився від обстеження», – йдеться в повідомленні.

На горе-водія патрульні склали кілька протоколів: за скоєну аварію, за залишення місця аварії, за керування в стані алкогольного сп’яніння, а також протокол затримання.

Фото: патрульна поліція

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