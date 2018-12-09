В центрі Львова п’яний водій BMW врізався у запарковане авто і намагався втекти

Сьогодні вночі, 9 грудня, на вул. Князя Романа патрульні побачили, як автомобіль BMW здійснив зіткнення із запаркованим автомобілем Mitsubishi, а потім намагався втекти із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Водій почав різко збільшувати швидкість і намагався покинути місце ДТП.

«Покинути місце ДТП водію не вдалося, адже адже автівку заблокували. Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. У медичному закладі чоловік відмовився від обстеження», – йдеться в повідомленні.

На горе-водія патрульні склали кілька протоколів: за скоєну аварію, за залишення місця аварії, за керування в стані алкогольного сп’яніння, а також протокол затримання.

Фото: патрульна поліція