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Наступного тижня на Сихові стартує Різдвяний ярмарок

Олена Карп'юк

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Наступної п’ятниці, 14 грудня, на площі перед кінотеатром ім. О. Довженка запрацює Різдвяний ярмарок. На Сихові його проводитимуть вперше. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Різдвяний ярмарок на площі перед центром Довженка запрацює 14 грудня, а триватиме він до 14 січня. У робочі дні ярмарок працюватиме з 11:00 до 22:00 год., у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00 год.

Організацією і проведенням Різдвяного ярмарку на Сихові займатиметься компанія «Львівські ярмарки», яка вже 10 років поспіль проводить цей ярмарок на площі Ринок та перед Оперним театром.

На площі перед кінотеатром ім. О. Довженка облаштують 13 яток, де продаватимуть товари виключно вітчизняного виробника, у пріоритеті будуть товари львівських митців та вироби майстрів художнього промислу зі Львова.

За дотриманням порядку під час проведення Різдвяного ярмарку стежитиме Муніципальна варта, а сама компанія «Львівські ярмарки» має забезпечити належне санітарне утримання території.

Додамо також, що з 16 по 19 грудня на площі перед кінотеатром Довженка працюватиме резиденція святого Миколая.

Нагадаємо, у центрі Львова Різдвяний ярмарок стартував 7 грудня. Із детальною програмою святкувань новорічно-різдвяних свят у Львові можна ознайомитися тут.

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