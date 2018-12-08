За добу на Львівщині виникло 87 ДТП

Протягом минулої доби, 7 грудня, на дорогах Львова та області правоохоронці зафіксували 87 дорожньо-транспортних пригод. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Найбільше аварій виникло у Львові – 47. Ще 40 ДТП стались на території області. Внаслідок аварій шестеро людей отримали травми.

За наслідками інших ДТП поліцейські склали 84 адміністративні протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів (340 грн) доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.