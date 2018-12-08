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На Пустомитівщині маршрутка збила пішохода

Олена Карп'юк

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На трасі Київ – Чоп у селі Гамаліївка Пустомитівського району водій маршрутки наїхав на 39-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса БАЗ, 54-річний львів’янин, збив 39-річного пішохода. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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